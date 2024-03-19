Общество 19 марта 2024, 13:32 Фейк: хакеры завладели базой данных НБКИ с личными данными россиян Национальное бюро кредитных историй опровергло информацию об утечке данных Freepik

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В открытый доступ выложили файл с данными якобы из базы Национального бюро кредитных историй. Документ содержит только фрагмент полного дампа, размер которого превышает 200 миллионов строк. Однако в НБКИ опровергли новость об утечке информации.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что якобы некие хакеры заполучили доступ к данным Национального бюро кредитных историй. В качестве доказательства был опубликован фрагмент на примерно полмиллиона строк.

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Но в то же время злоумышленники утверждали, что у них на руках есть записи о россиянах из базы НКБИ на 200 миллионов строк, то есть в 400 раз более обширная информация, чем представленный фрагмент.

Правда

В свою очередь, в НБКИ опровергли информацию об утечке данных, сообщил ТАСС. По словам представителя пресс-службы бюро, организация провела внутреннее расследование, включающее анализ опубликованной информации. Проверка показала, что основания считать источником «утечки» АО НБКИ отсутствуют. Как считают в бюро кредитных историй, злоумышленники намеренно использовали известный бренд (НБКИ) в качестве «источника данных», чтобы «словить на этом определенный „хайп“».

В самом НБКИ при этом отметили, что данные, которые якобы были украдены из информсистем, могут быть настоящими, например, нечестно добытыми у компаний, которые халатно относятся к защите информации. Представитель бюро подчеркнул, что быстрое развитие системы розничного кредитования в России и повышенный спрос на кредиты и займы привели к появлению большого количества кредиторов, кредитных брокеров, агрегаторов данных и лидогенераторов, степень защиты данных которых не всегда соответствует установленным требованиям.

Информация о том, что хакеры завладели базой данных НБКИ, в которой содержатся личные данные россиян, не соответствует действительности.

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