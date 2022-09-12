Фейк: хакеры взломали сайт колеса обозрения «Солнце Москвы» | 360°

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Фейк: хакеры взломали сайт колеса обозрения «Солнце Москвы»

Появилась фейковая информация о взломе сайта колеса обозрения «Солнце Москвы» хакерами

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В социальных сетях появилась информация о том, что хакерские группировки Killnet и Xaknet якобы взломали сайт колеса обозрения «Сердце Москвы», после чего оно временно прекратило работу. «360» проверил подлинность этих слухов и убедился, что информация — фейк.

Фейк

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В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что хакеры Killnet и Xaknet взломали сайт колеса обозрения. Якобы они поступили так, потому что сочли недопустимыми такие мероприятия в период специальной операции на Украине. Свое обращение они завершили сообщением о том, что объект якобы заминирован.

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Правда

На страницах в социальных сетях обеих группировок появилось официальное сообщение о том, что они не имеют никакого отношения к взлому сайта «Солнца Москвы».

В XakNet заявили, что не занимаются взломом ресурсов в российском сегменте интернета.

«Напоминаю: все действия от имени Killnet которые не опубликованы на наших каналах, являются самодеятельностью и не имеют к нам отношения», — добавили в Killnet.

При этом руководство объекта «Солнце Москвы» подтвердило ТАСС, что действительно получило анонимное сообщение о минировании колеса обозрения, однако проведенная проверка его не подтвердила.

В настоящее время сайт колеса обозрения на ВДНХ продолжает свою работу в обычном режиме, однако был вынужден скорректировать систему продажи билетов из-за большого наплыва посетителей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе колеса обозрения.

Таким образом, информация о том, что русские группировки хакеров Killnet и Xaknet взломали сайт колеса обозрения «Сердце Москвы», недостоверна. Никаких манифестов эти группы также не распространяли.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Россия

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