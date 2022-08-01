Фейк: хакеры получили доступ ко всем данным клиентов «Почты России»

В соцсетях и ряде Telegram-каналов распространили информацию о сливе в Сеть данных клиентов «Почты России». «360» выяснил, что информация об утечке лишь частично достоверна.

Фейк

Сообщения о том, что данные клиентов «Почты России» попали в интернет, появились 29 июля. Утверждалось, что в Сеть слили 10 миллионов строк с трек-номерами отправления, именами отправителей и получателей посылок, датой и временем отправлений. По словам авторов таких вбросов, хакеры получили доступ ко всей базе данных клиентов.

В частности, Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что часть базы отправлений, предположительно «Почты России», выложил в свободный доступ хакер, который якобы имеет доступ ко всем данным клиентов.

Правда

Представители «Почты России» оперативно отреагировали на эти сообщения, заявив, что утечка действительно произошла, но она не затронула банковских данных.

«Безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», — подчеркнули в компании.

По данным «Почты России», киберпреступники атаковали только одну из подрядных организаций, получив лишь фрагмент данных клиентов. После этого специалисты службы безопасности заблокировали доступ через скомпрометированный аккаунт, а также проверили уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

Таким образом, сообщение о том, что в руках у хакеров оказались все данные клиентов «Почты России», оказались фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.