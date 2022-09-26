Фейк: хакеры Anonymous взломали серверы Минобороны | 360°

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Фейк: хакеры Anonymous взломали серверы Минобороны

Сообщения о взломе серверов Минобороны хакерами Anonymous оказались фейком

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В Сети появилась недостоверная информация о том, что хакеры из международной сети Anonymous взломали серверы российского Минобороны и опубликовали список граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

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В Telegram-каналах распространяются фейки о том, что хакеры Anonymous взломали серверы Министерства обороны России и обнародовали список более чем 988 тысяч россиян, которые подлежат частичной мобилизации.

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Правда

Появившаяся в Сети информация — фейк. В Минобороны отмечали, что на серверах сайта не хранятся списки с персональными данными военнослужащих, поскольку это противоречит российскому законодательству. Все технические и программные средства интернет-портала министерства работают штатно.

Кроме того, в распространяемых сообщениях есть фактические нестыковки. Авторы постов утверждают, что в интернет попали данные 988 481 человека, и предлагают найти свое имя в списке, где речь речь идет о 300 тысячах призывниках. Причем сам файл лежит на стороннем канале, ссылку на который не указывают.

Канал, опубликовавший этот фейк, имеет всего одного подписчика и отчасти дублирует контент другого, оригинального белорусского Telegram-канала. Судя по всему, это канал-прокладка, который используют для распространения недостоверной информации и накрутки просмотров.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Минобороны РФ

Хакеры

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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