Фейк: хакеры Anonymous взломали серверы Минобороны | 360°

Общество 26 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: хакеры Anonymous взломали серверы Минобороны Сообщения о взломе серверов Минобороны хакерами Anonymous оказались фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети появилась недостоверная информация о том, что хакеры из международной сети Anonymous взломали серверы российского Минобороны и опубликовали список граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

Реклама

В Telegram-каналах распространяются фейки о том, что хакеры Anonymous взломали серверы Министерства обороны России и обнародовали список более чем 988 тысяч россиян, которые подлежат частичной мобилизации.

Реклама

Правда

Появившаяся в Сети информация — фейк. В Минобороны отмечали, что на серверах сайта не хранятся списки с персональными данными военнослужащих, поскольку это противоречит российскому законодательству. Все технические и программные средства интернет-портала министерства работают штатно.

Кроме того, в распространяемых сообщениях есть фактические нестыковки. Авторы постов утверждают, что в интернет попали данные 988 481 человека, и предлагают найти свое имя в списке, где речь речь идет о 300 тысячах призывниках. Причем сам файл лежит на стороннем канале, ссылку на который не указывают.

Канал, опубликовавший этот фейк, имеет всего одного подписчика и отчасти дублирует контент другого, оригинального белорусского Telegram-канала. Судя по всему, это канал-прокладка, который используют для распространения недостоверной информации и накрутки просмотров.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

0 0 0 0 0 0