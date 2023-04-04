Общество 04 апреля 2023, 14:54 Фейк: граждане России — рабы по паспорту Заявления пользователей «ВКонтакте» о том, что россияне не имеют прав, оказались фейком РИА «Новости»

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В соцсетях распространили фейки о том, что, согласно римскому праву, все россияне — рабы, о чем «свидетельствует» стиль написания букв в ФИО в паспортах. «360» разобрался, в чем дело.

Фейк

В некоторых пабликах во «ВКонтакте» появился пост: в нем говорится, что по римскому праву все граждане России — рабы, что доказывает стиль написания букв в ФИО в российских паспортах.

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В пример приводится институт Capitis Deminutio — ограничение в правах разного уровня от Minima до Maxima. Как утверждают авторы фейка, если человек не органичен в правах, то его ФИО записывается по правилам русского языка с прописной, а далее идут строчные: Иванов Иван Иванович. Если уровень ограничения прав достигает Capitis Deminutio Media, фамилия записывается заглавными буквами, а имя и отчество как обычно: ИВАНОВ Иван Иванович.

При максимальном ограничении прав, до положения раба (Capitis Deminutio Maxima), имя полностью записывается прописными: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ. Так как российское право опирается на принципы и основные положения римского права, то и написание имен в паспортах свидетельствует о правах гражданина в соответствии с этим правом, заявили авторы поста.

РИА «Новости»

Правда

В соответствии с правилами оформления российских паспортов, если паспорт заполняется техническими средствами, используются именно заглавные буквы. Об этом говорится в пункте № 4 «Требования к техническим средствам при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации».

Если обратиться к иерархии источников права в России, то там мы не увидим ни римской конституции, ни каких-либо других источников, которые можно было бы применить в случае с «ограничением прав» в зависимости от стиля написания ФИО в паспорте.

К тому же после поправок 2020 года в Основной закон страны внесли принцип недопустимости применения правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции России.

Следовательно, разговоры о Capitis Deminutio разных уровней в приложении к российским реалиям носят характер демагогии и отдают конспирологией. ФИО в российских паспортах пишутся прописными буквами, чтобы повысить читаемость и однозначность толкования символов.

Плюс это позволяет избежать лишних ошибок, а необходимость заглавных букв при машинном оформлении главного документа, удостоверяющего личность, прописана в правилах и инструкциях по оформлению.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.