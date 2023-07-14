Общество 14 июля 2023, 13:32 Фейк: гигантский сом пытался утащить на дно подростка в Башкирии Сообщения о нападении огромного сома на подростка в Башкирии оказались фейком piqsels

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В соцсетях начала распространяться информация о том, что в Башкирии в реке Ай огромный сом напал на купающегося подростка и пытался утащить его на дно, сильно покусав за ногу. Что произошло на самом деле, выяснил «360».

Фейк

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Информация о том, что ребенка в башкирском селе Абдуллино на реке Ай пытался утащить гигантский сом, появилась в Telegram-канале «Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия». Приводились слова дяди пострадавшего, который призывал к осторожности. Потом эту информацию подхватили региональные и федеральные СМИ.

Правда

По информации портала UfacityNews, сом напал на ребенка в Месягутовском районе, но такого в Башкирии не существует. Село Месягутово находится в Дуванском районе, а Абдуллино — в Мечетлинском районе.

Башкирский региональный телеканал UTV по поводу происшествия связался с представителями Рыбнадзора. В ведомстве заявили, что сомы не представляют угрозы для человека. Там рассказали, что рыбы могут напасть в целях защиты, если только почувствуют агрессию. В ведомстве подчеркнули, что река Ай — малая, соответственно, в ней обитают сомы маленьких размеров, а они не могут наброситься на людей.

Таким образом из вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что новость о нападении гигантского сома на ребенка в башкирском селе Абдуллино на реке Ай является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.