Общество 06 декабря 2023, 16:01 Фейк: финальную серию сериала «Слова пацана» переснимут в Ярославле Start не подтвердил пересъемку финальной серии «Слово пацана»

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В некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что финальную серию популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» переснимут. Якобы съемочная группа уже прибыла в Ярославль.

Фейк

В СМИ появилась информация, что в Ярославль снова вернулась съемочная группа телесериала «Слово пацана» для того, чтобы переснять финал восьмой серии. Об этом якобы сообщили в компании «ЯрСинема».

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Правда

Эту информацию опровергла директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян и заявила, что речь не идет о пересъемке.

«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику», — сказала Далакян.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Start также отметили, что группа ведет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов сериала. Кроме того, представители компании подчеркнули, что пересъем финальной серии не ведется.

Также опровержение опубликовали другие крупные СМИ.

Таким образом, информация о том, что в Ярославле переснимают финальную серию сериала «Слова пацана», оказалась недостоверной. Авторы сериала объяснили, что в Ярославле проходит плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта. Данный процесс никак не связан с резонансом по поводу сериала в целом или его финального эпизода.

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