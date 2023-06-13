Общество 13 июня 2023, 15:53 Фейк: эпидемия холеры была в Мариуполе летом 2022 года Сообщения о вспышке холеры летом 2022 года оказались фейком РИА «Новости»

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Украинские власти распространили информацию о том, что вспышка холеры произошла летом 2022 года в Мариуполе. Они утверждали, что российская сторона скрыла данный факт. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Назначенный киевским режимом главой Мариуполя Петр Андрущенко распространил в своем Telegram-канале информацию о том, что якобы летом 2022 года в городе призошла вспышка холеры, а российские власти это скрыли от мировой общественности.

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В качестве доказательства приведены документы санэпидемслужб. В частности, публиковалась справка об эпидситуации в Мариуполе от 15 августа 2022 года. В ней говорилось, что специалисты нашли в пробах из реки Кальчик холероподобный вибрион. Другой документ от 8 августа гласил, что в восьми пробах из разных водоемов нашли вирулентных холерных вибрионов. Эксперты в этой же справке заявляли, что в воде из реки и в пробе морской воды с «Песчаного» пляжа обнаружили холероподобные вибрионы.

Местный санэпидрегулятор в апреле провел исследование проб воды в преддверии пляжного сезона и никаких вирулентных холерных вибрионов не нашел. Интересно, что холероподобные вибрионы обнаружили около города в море в 2016 году. Однако тогда власти Мариуполя лишь посоветовали купальщикам не глотать морскую воду. То есть здесь можно увидеть двойные стандарты в действии.

Те же НАГ-вибрионы, которые рекомендовали не глотать тогда, в 2022-м уже вызвали вспышку холеры. Пользователь Сети Елена Субботина тогда отмечала на своей странице, что на украинской территории активно уничтожают санитарноэпидемиологические организации, они практически не получали финансирования.

Правда

Вирулентных холерных вибрионов в Мариуполе летом прошлого года не обнаружили. Холероподобные вибрионы не могут спровоцировать вспышку холеры. Так называемый НАГ-вибрион не заразен и не имеет специфического токсина. По сведениям Роспотребнадзора, вместе с другой микрофлорой нехолерный вибрион «НАГ» находится в разных объектах внешней среды. Например, в филиале ведомства в Краснодарском крае заявили, что холерподобные вибрионы включены в списки проверки общей микробной загрязненности внешней среды. Около 250 мониторинговых точек существует в регионе, отбор проб для лабораторных исследований там проводят регулярно. Каждый год на Кубани и по всей России в этих пробах выделяются нехолерные вибрионы, которые не вызывают заболевания холерой.

Вопрос влияния холероподобных вибрионов подняли в журнале Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», который находится в Саратове. НАГ-вибрионы, как говорится в одной из статей, могут вызывать острые кишечные инфекции, но никак не вспышки холеры.

Холеру в Мариуполе действительно регистрировали в мае 2011 года. Она произошла, когда Азовское море прогревалось до +27 градусов. Об этом сообщали Первый канал и издание РБК. Тогда причиной вспышки стала рыба из моря. Эпидемиологи заявили, что часть заболевших заразились во время ее обработки. Рыбу выловили в местах несанкционированного сброса сточных вод. Другие — ели этот продукт.

Одержимость холерой со стороны Андрющенко можно понять, ведь, помимо всего вышесказанного, холера в Мариуполе интересовала Соединенные Штаты в рамках их военно-биологической программы на Украине. Минобороны России 11 мая 2022 года обнародовало информацию том, что американские ученые активно изучали холеру в лаборатории Мариуполя.

Таким образом информация о том, что в Мариуполе в 2022 году зафиксировали вспышку холеры и скрыли якобы этот факт от общественности, является фейком украинской пропаганды.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.