Фейк: единственный автобус в микрорайоне Улан-Удэ уберут из-за нерентабельности

Сообщение о закрытии единственного автобусного маршрута в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ напугало местных жителей. В СМИ и Telegram-каналах появилось сообщение, что микрорайон останется без общественного транспорта из-за нерентабельности. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему маршрут никто закрывать не собирается.

Фейк

В микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ работает один-единственный автобусный маршрут.

Источник фото: t.me/ves_uu

Накануне в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия» появился снимок объявления о том, что транспорт перестает ходить из-за того, что перевозчик посчитал маршрут невыгодным и отказался оплачивать счета.

Правда

Автобусный маршрут в микрорайоне Батарейка открыли на время строительства нового моста через реку Уду и закрытия третьей Транспортной улицы, чтобы жители могли спокойно выезжать в другие районы.

Министр строительства Бурятии Александр Гоге заявил, что до открытия моста автобус продолжит курсировать.

«В связи с закрытием улицы Третья Транспортная мы открыли подвозной маршрут от Элеватора до Теплоприбора. Он работает с 7:00 до 19:00 и продолжит свою работу до открытия моста», — заявил он.

В министерстве напомнили, что еще один, третий мост начали строить в апреле 2020 года. Завершить работы планируют в 2024 году.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.