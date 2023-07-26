Общество 26 июля 2023, 19:19 Фейк: «Единая Россия» требовала организовать молебны в школах Курской и Смоленской областей Письма от «Единой России» о молебне в школах оказались пранком белорусского художника Freepik

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«Единая Россия» не направляла в школы Курской и Смоленской областей требования провести всероссийский молебен. Письма оказались розыгрышем белорусского художника.

Фейк

В Сети появилась информация, что в Курской и Смоленской областях школам рассылают письма с призывом участвовать в акции «Чтим своих героев-земляков». Учебным заведениям предложили поддержать некоего младшего сержанта Владислава Бохана, якобы заслужившего звание Героя России.

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Письма направляли будто бы от региональных отделений партии «Единая Россия». Примеры таких обращений к школам опубликовал «Подъем».

Правда

На самом деле не существует Героя России Владислава Бохана. Такое имя носит белорусский художник, а письма от «Единой России» оказались его пранком. Он даже прислал свое фото для мероприятия, сообщил сайт Euroradio.fm.

В школах Курской области последовали указаниям пранкера и провели всероссийский молебен о победе, написал «Подъем». Поначалу руководство учебных заведений не собиралось устраивать такую акцию. Однако администрациям школ пригрозили, что им придется писать объяснительную на имя губернатора, и они организовали молебны.

Таким образом, информация, что «Единая Россия» рассылает письма по школам с требованиями провести акции, является недостоверной.

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