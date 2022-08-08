Фейк: двое россиян стали инвалидами в результате выполнения спецоперации на Украине

Украинские Telegram-каналы начали распространять видео якобы с двумя российскими военнослужащими, ставшими инвалидами в ходе выполнения спецоперации по защите Донбасса. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что на самом деле героем ролика является известный белорусский спортсмен-паралимпиец Алексей Талай.

Фейк

В одном из украинских Telegram-каналов появился ролик с участием двоих мужчин с ограниченными возможностями. Автор публикации заявил, что эти люди — российские военные, а инвалидами они якобы стали в ходе выполнения спецоперации на Украине. Ролик стал вирусным и быстро распространился по местным СМИ. Но на деле все оказалось совершенно не так.

Правда

Один из мужчин, как выяснилось, является белорусом, а Белоруссия не участвует в специальной военной операции ни в каком формате. К слову, это не раз подтверждал президент Александр Лукашенко.

Итак, герой ролика, выдаваемый украинскими СМИ за российского военного, — белорус Алексей Талай. У него действительно есть инвалидность, но травмы он получил в результате несчастного случая. Произошел он с ним в юности, больше 20 лет назад. Накануне празднования Дня Победы в 1999 году Талай получил минно-взрывные раны из-за детонации в костре снаряда времен Великой Отечественной войны. В результате взрыва молодой человек лишился рук и ног. Мировая пресса тогда назвала Талая «последней жертвой» Второй мировой войны.

После случившегося белорус сумел справиться с ситуацией и стал успешным спортсменом. За волю к жизни и успехи в спорте его также называют белорусским Ником Вуйчичем. Талай является коучем и мотивационным лектором, никакого отношения к спецоперации и ВС России он не имеет.

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