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(обновлено: 05 сентября 2022, 21:19)

Фейк: дома у замначальника таможни нашли 100 миллионов долларов и 18 тонн золота

Сообщения об изъятии долларов и золота у замначальника таможни оказались фейком

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В Сети появилась информация о том, что у замначальника таможни России по энергетике якобы обнаружили 100 миллионов долларов и 18 тонн золота. «360» разобрался в ситуации и удостоверился в том, что эта информация недостоверна.

Фейк

В группе «Убойный юмор» во «ВКонтакте» появилась запись о том, что у заместителя начальника российской таможни якобы нашли 18 тонн золота и 100 миллионов долларов. Общая стоимость «находки» составила 60 миллиардов рублей. Для сравнения привели годовой бюджет Екатеринбурга, составляющий 45 миллиардов.

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Такая же информация появилась в YouTube-канале

We love anime. Там опубликовали видео, на котором рассказывают, что стоимость двух слитков превышает 70 миллионов рублей. В кадр попадают люди, которых выставили за «оперативников». Видео назвали «следственным экспериментом». Оно появилось в Сети еще в 2019 году, однако большую популярность обрело после того, как его опубликовал в Twitter Михаил Ходорковский (признан иноагентом).

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Правда

По видео и фотографиям невозможно сказать, где именно были сделаны эти кадры. Небольшая серая плитка на полу, оранжевый предмет, похожий на фрагмент стеллажа, — все говорит о том, что за следственные действия могли выдать процесс инвентаризации в супермаркете.

По всей видимости, основой для фейка стала история с арестом генерала ФТС Александра Кизлыка. Несколько лет назад у него обнаружили более 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро, золотые слитки и дорогие часы. Таким образом, данные в группе «Убойный юмор» в соцсети «ВКонтакте» недостоверны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейковые новости

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