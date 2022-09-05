Общество 05 сентября 2022, 20:16 (обновлено: 05 сентября 2022, 21:19) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: дома у замначальника таможни нашли 100 миллионов долларов и 18 тонн золота Сообщения об изъятии долларов и золота у замначальника таможни оказались фейком MOHD AZRIN/Unsplash. com

Читать 360tv в

В Сети появилась информация о том, что у замначальника таможни России по энергетике якобы обнаружили 100 миллионов долларов и 18 тонн золота. «360» разобрался в ситуации и удостоверился в том, что эта информация недостоверна.

Фейк

В группе «Убойный юмор» во «ВКонтакте» появилась запись о том, что у заместителя начальника российской таможни якобы нашли 18 тонн золота и 100 миллионов долларов. Общая стоимость «находки» составила 60 миллиардов рублей. Для сравнения привели годовой бюджет Екатеринбурга, составляющий 45 миллиардов.

Реклама

Такая же информация появилась в YouTube-канале

Реклама

Правда

По видео и фотографиям невозможно сказать, где именно были сделаны эти кадры. Небольшая серая плитка на полу, оранжевый предмет, похожий на фрагмент стеллажа, — все говорит о том, что за следственные действия могли выдать процесс инвентаризации в супермаркете.

По всей видимости, основой для фейка стала история с арестом генерала ФТС Александра Кизлыка. Несколько лет назад у него обнаружили более 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро, золотые слитки и дорогие часы. Таким образом, данные в группе «Убойный юмор» в соцсети «ВКонтакте» недостоверны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

0 0 0 0 0 0