Фейк: диверсанты распространяют в регионах заминированные паспорта, ручки и блокноты | 360°

Общество 14 сентября 2022, 19:46 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: диверсанты распространяют в регионах заминированные паспорта, ручки и блокноты Россиянам снова начали рассылать фейковые сообщения о заминированных предметах на улицах РИА «Новости»

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В соцсетях и мессенджерах начали распространять ложную информацию о заминированных кошельках, телефонах и даже блокнотах. О таких рассылках сообщали, в частности, жители Ростовской, Тюменской и Белгородской областей. Однако в правоохранительных органах информацию о подобных диверсиях не подтвердили.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах пользователям снова начали приходить сообщения о заминированных кошельках, телефонах и даже блокнотах. Авторы посланий утверждают, что диверсии планируют сотрудники СБУ.

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О таких рассылках сообщали жители многих российских регионов. Эту тему уже освещали СМИ в Ростовской, Тюменской и Белгородской областях.

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Авторы сообщений о «минировании» приводят пример, когда взрывное устройство встроили в паспорт, оставили его на улице, а прохожий, который поднял документ, при взрыве лишился руки. Это якобы произошло в Воронежской области.

Правда

Информация о заминированных ручках, документах и блокнотах не соответствует действительности. Ранее такие сообщения распространяли в Курской области. Местные власти опровергли этот вброс. Официальных сообщений от органов правопорядка о диверсиях подобного рода нет.

Текст сообщений о диверсиях всегда одинаковый и носит характер массовой рассылки с обезличенного адреса на бесплатном хостинге mail.ru. Автор идентифицируется как персонаж 62 лет из Москвы. Он шлет сообщения от лица ЕДДС ОДС (Единая дежурная диспетчерская служба «Оперативная диспетчерская служба»).

Так получателей писем вводят в заблуждение, чтобы они принимали отправителя за официальную структуру. Модераторы сервиса уже обнаружили на этом адресе подозрительную активность и заблокировали его.

Эта же рассылка о замаскированных взрывных устройствах с весны тиражировалась в социальных сетях, домовых и родительских чатах и других сообществах россиян в разных регионах страны.

Данное сообщение является очередным вбросом недостоверной информации с целью дестабилизации обстановки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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