Общество 01 апреля 2024, 14:27 Фейк: дипломатические паспорта России доказали, что СССР до сих пор существует Информация о до сих пор существующем СССР в диппаспортах России оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети распространяют снимок дипломатического паспорта, который якобы доказывает, что Советский Союз до сих пор существует. Однако эти данные являются фейком, а снимок «гуляет» в интернете не первый год.

Фейк

В Сети распространяют фотографию дипломатического паспорта некой Натальи Горшковой, рожденной во Владивостоке. На снимке в графе с обозначением страны, выдавшей документ, на двух языках указан Советский Союз.

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Правда

На самом деле фото размещено в Сети уже давно. Его можно встретить даже в публикациях от 2019 года. При этом снимок не имеет ничего общего с настоящим дипломатическим паспортом России. А документ советского образца выглядел совсем по-другому.

Таким образом, фото дипломатического паспорта на имя Натальи Горшковой не имеет ничего общего с реальными документами. Снимки распространяют в Сети, теша амбиции людей, которые пытаются прикрываться советскими законами в современной России и отрицают сам факт распада СССР. Как раз для таких случаев юристы периодически публикуют статьи, доказывающие безальтернативность юрисдикции РФ, развенчивая тем самым мифы о том, что Советский Союз еще жив.

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