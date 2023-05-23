23 мая 2023, 13:32
Фейк: члены легиона «Свобода России» и РДК прорвались в участок полиции в Белгородчине
Прорыв легиона «Свобода России» и РДК на участок МВД в Белгородчине оказался фейком
В Сети распространили информацию, что члены легиона «Свобода России»* и РДК** прорвались в полицейский участок в Белгородской области. Однако данные не соответствуют действительности.
Фейк
Впервые новость об этом появилась в некоторых украинских Telegram-каналах. Авторы публикации утверждали, что неонацисты взяли под свой контроль несколько патрульных автомобилей, чтобы в дальнейшем использовать их для своих целей.
К публикации прикрепили фотографию, на которой якобы изображен участок полиции в Белгородской области.
Правда
Верификация изображении показала, что на самом деле на фото показан 5-й специализированный батальон ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по городу Москве.
Таким образом, информация о том, что члены легиона «Свобода России»* и РДК** прорвались в полицейский участок в Белгородской области, недостоверна.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
* Легион «Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация.
** Организатор «Русского добровольческого корпуса» внесен в список террористов и экстремистов.
Фейковые новости
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