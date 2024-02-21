Общество 21 февраля 2024, 14:30 Фейк: человек упал на рельсы метро в очках виртуальной реальности Падение человека в очках виртуальной реальности на рельсы метро не подтвердилось РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена на рельсы упал человек в очках виртуальной реальности. Достоверность сообщения проверил «360».

Фейк

Информация о человеке с необычным гаджетом, упавшем на рельсы московского метро, распространилась в соцсетях. К посту прикладывали фотографию. Ни дата, ни время происшествия нигде не указывались. Не называлась и станция.

Правда

Дептранс Москвы назвал информацию фейковой.

«В сторонних каналах появилась фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности. Не доверяйте заявлениям, которые распространяются в Сети», — написали в Telegram-канале ведомства.

Жителей призвали доверять только официальным источникам. Им на всякий случай напомнили о правилах безопасности в метро и других транспортных объектах, в частности, предостерегли от использования меняющих реальность и восприятие устройств.

Что касается фотографии, которую распространяли соцсети, она оказалась взятой из видео, иллюстрировавшего другое происшествие от 8 февраля 2024 года. Тогда, как писали «Известия», мужчина упал на рельсы на станции «Арбатская», но ни о каких очках виртуальной реальности речи не было.

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