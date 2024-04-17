Общество 17 апреля 2024, 15:08 Фейк: благотворительный проект РПЦ «Поможем» запустил новый сайт Мошенники создали фейковый сайт благотворительного проекта РПЦ «Поможем» РИА «Новости»

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У проекта «Поможем» Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви появился второй сайт. Информация на нем оказалась недостоверной. Ресурс создали мошенники под видом сбора средств людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фейк

В интернете объявили сбор средств для помощи людям, оказавшимся в беде, под эгидой Синодального отдела по благотворительности РПЦ. В соцсети «ВКонтакте» 13 апреля 2024 года создали сообщество «Поможем» Mirom Help. В описании указали сайт программы.

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Правда

Указанные выше сайт и сообщество стали клонами реально существующей благотворительной программы. Синодальный отдел по благотворительности призвал проявлять осторожность из-за действий мошенников.

В постах о сборе средств фигурировала заведомо ложная информация. Например, там указали, что иерей Игорь Танеев служил в Тверской и Нижегородской епархиях. Однако среди духовенства этих епархий такого священнослужителя нет, а фотографию для объявления о сборе взяли с сайта Амурской епархии. Снимок сделали в 2017 году.

Верный адрес сайта программы — mirom.help, а не miromhelp.ru, как указали в поддельном сообществе. Организаторы никогда не собирали средства на личные банковские карты. РПЦ запустила свою краудфандинговую платформу «Поможем» еще в 2023 году. Сообщество программы в «ВКонтакте» появилось 17 января 2023 года.

Синодальный отдел по благотворительности указал верные адреса аккаунтов проекта в соцсети «ВКонтакте», мессенджере Telegram и на платформе «Дзен».

Таким образом, информация о сборе средств на помощь людям, попавшим в беду, с помощью нового сайта оказалась недостоверной. В середине апреля 2024 года в интернете создали клоны сайта и аккаунтов в соцсетях реально существующей благотворительной программы Синодального отдела по благотворительности РПЦ, на которых публиковали посты о сборе средств и принимали переводы на личную банковскую карту.

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