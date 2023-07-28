Общество 28 июля 2023, 13:20 Фейк: библиотека имени Ленина начнет доносить на тех, кто использует ее Wi-Fi Данные о доносах библиотеки имени Ленина на тех, кто использует ее Wi-Fi, оказались фейком РИА «Новости»

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В СМИ появилась странная информация — якобы Российская государственная библиотека (РГБ) имени Ленина готова доносить правоохранителям на тех, кто пользуется бесплатным Wi-Fi на ее территории. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Пост об «угрозе доносов» со стороны библиотеки появился в Telegram-канале SOTA. В качестве доказательства приводился скриншот записи с предложением использовать Wi-Fi учреждения — и предупреждением о том, что все посещаемые адреса записываются и по требованию правоохранителей им могут предоставить отчет. Авторы канала решили, что таким образом РГБ «предупреждает читателей о готовности писать на них доносы по итогам пользования Wi-Fi».

Правда

Согласно закону «О связи», операторы обязаны предоставлять данные уполномоченным госорганам, проводящим оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающим безопасность России. Речь идет об информации о пользователях услугами связи и оказанных им услугах связи и иной информации, необходимой для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами. Операторы связи обязаны содействовать органам, ведущим следственные действия, в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Распространенная Telegram-каналом информация недостоверна.

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