Общество 21 июля 2023, 15:11 Фейк: бензин в Крыму начали продавать по талонам Глава Минтранса Крыма Лукашенко заявил, что с поставками бензина проблем нет РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что в Крыму начались серьезные проблемы с топливом. По данным анонимных авторов, бензин на автозаправочных станциях отпускают по талонам.

Фейк

В Telegram-каналах появилась информация о том, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко якобы объявил о продаже бензина по талонам. Причиной стал ажиотаж вокруг топлива со стороны туристов и местных жителей.

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Правда

Официальные власти опровергли подобные слухи. Лукашенко в Telegram-канале сообщил, что поставки топлива на полуостров идут на регулярной основе.

«За истекшие сутки в Республику Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня доставят до заправочных станций. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле», — написал он.

Советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале также сообщил, что проблем с поставками нет и Крым обеспечен всеми видами топлива. Он отметил, что все сообщения в социальных сетях о введении талонов являются украинскими вбросами и фейками.

Таким образом, информация о том, что в Крыму фиксируются проблемы с топливом и сообщается о введении талонов, недостоверна. Власти опровергают эти данные и заявляют о том, что доставка топлива продолжается на постоянной основе.

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