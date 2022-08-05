Фейк: белгородскую блогершу Софочку Ррр и ее мать задержали за торговлю оружием

В Сети появилась информация о якобы задержании блогерши из Белгорода Софии Везенцевой, известной как Софочка Ррр. Вместе с ней, по данным одного из Telegram-каналов, была задержана и ее мать. Однако, как оказалось, информация об этом не соответствует действительности.

Фейк

Данные о том, что спецназ Росгвардии задержал белгородскую блогершу и ее мать, опубликовал Telegram-канал Baza. По данным источника канала, правоохранители должны были задержать вместе с ними и молодого человека Софии, однако парень смог скрыться. Источник Baza заявил, что их подозревают в торговле оружием, якобы они приобрели его на черном рынке у граждан Украины, а затем перепродали.

Правда

В действительности мать Софии Везенцевой находится на свободе. Об этом она сообщила в паблике «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте». Женщина заявила, что с ее дочерью все в порядке и скоро она выйдет на связь. Пока что, по ее словам, София не может это сделать по веским причинам. Каким, мать блогерши не уточнила.

Она добавила, что уже скоро ее дочь все объяснит подписчикам, а также призвала паблики не тиражировать слухи. Ее опровержение сообщений о задержании также опубликовали «Аргументы и факты».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.