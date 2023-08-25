Общество 25 августа 2023, 18:24 Фейк: банки стали с помощью обзвонов собирать биометрические данные россиян Информация о принудительном сборе биометрических данных в РФ оказалась фейком Unsplash

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В Сети появилась информация о том, что у россиян принудительно собирают биометрические данные. «360» проверил эти сведения.

Фейк

В распространившихся сообщениях говорилось, что биометрические данные якобы собирают через банкоматы и автоматический обзвон. Избежать этого можно, подав заявление в МФЦ до 31 августа 2023 года — в противном случае данные окажутся в Единой биометрической системе (ЕБС).

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Правда

В МФЦ пояснили, что необходимости писать отказ в столь короткий срок нет — это можно сделать в любой момент.

Информация о сборе биометрических данных через банкоматы тоже оказалась недостоверной. В качестве слепка система ЕБС использует изображение человека и образец голоса одновременно — собрать такие данные через телефон или банкомат невозможно. Кроме того, сбор и удаление биометрических данных жителей может выполняться только с их письменного согласия.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.