20 июня 2023, 14:15
Фейк: администрация Воронежа начала срочную эвакуацию жителей нескольких улиц
Информация об эвакуации жителей ряда улиц Воронежа оказалась фейковой
В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения, что администрация Воронежа начала срочную эвакуацию жителей нескольких улиц города.
Фейк
Администрация Воронежа якобы начала срочную эвакуацию жителей улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской. В сообщениях говорилось, что такую информацию в Telegram рассылает Главное управление МЧС России.
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Правда
Официальные службы опровергают подобные рассылки. В экстренных службах региона сообщили, что МЧС России не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.
«Все сообщения об эвакуациях не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная. В очередной раз просим вас проверять информацию!» — сообщили в ведомстве.
Кроме того, чтобы избежать волнения горожан из-за подобных ситуаций, в ближайшее время в Воронежской области появится проверенный канал получения информации для населения, добавили в МЧС.
Таким образом, информация о том, что администрация Воронежа проводит срочную эвакуацию улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской, является недостоверной.
В МЧС России опровергли данные и заявили о том, что ведомство проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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