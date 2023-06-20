Эксклюзив 20 июня 2023, 14:15 Фейк: администрация Воронежа начала срочную эвакуацию жителей нескольких улиц Информация об эвакуации жителей ряда улиц Воронежа оказалась фейковой

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В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения, что администрация Воронежа начала срочную эвакуацию жителей нескольких улиц города.

Фейк

Администрация Воронежа якобы начала срочную эвакуацию жителей улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской. В сообщениях говорилось, что такую информацию в Telegram рассылает Главное управление МЧС России.

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Правда

Официальные службы опровергают подобные рассылки. В экстренных службах региона сообщили, что МЧС России не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.

«Все сообщения об эвакуациях не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная. В очередной раз просим вас проверять информацию!» — сообщили в ведомстве.

Кроме того, чтобы избежать волнения горожан из-за подобных ситуаций, в ближайшее время в Воронежской области появится проверенный канал получения информации для населения, добавили в МЧС.

Таким образом, информация о том, что администрация Воронежа проводит срочную эвакуацию улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской, является недостоверной.

В МЧС России опровергли данные и заявили о том, что ведомство проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.