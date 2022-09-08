Фейк: в Симферополе распространили проукраинские листовки | 360°

Общество 08 сентября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Симферополе распространили проукраинские листовки Фото проукраинской листовки в Симферополе оказалось фейком «ВКонтакте»

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В Telegram распространились фото с проукраинской листовкой, которую якобы разместили возле стоматологической клиники в Симферополе. «360» выяснил, подлинный ли это снимок.

Фейк

Сообщение о листовках с текстом «Симферополь готов к деоккупации. Метка № 1» появилось в Telegram-канале советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Он добавил от себя, что «временно оккупированный Симферополь ждет ВСУ», а также что некие «партизаны не дают спокойно спать врагу и напоминают про месть оккупантам и предателям».

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Правда

С июля в украинских СМИ и соцсетях регулярно появляется информация о развешивании листовок и создании граффити участниками «движения сопротивления „Желтая лента“». На поверке фото с листовкой оказываются фейком, сделанным на основе старых снимков клиники. Об этом рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.

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Он пояснил, что для создания подделки использовали фотографии, взятые из онлайн-экскурсии по стоматологической клинике образца 2018 года. Трегуб специально сфотографировал место возле клиники, которое было на распространившихся в Сети кадрах. Фото заметно отличалось от того, что вывесили в Сети: на фейковом снимке цветник был пустым, на реальном — нет, на фейковом не было таблички на двери о мерах безопасности при ковиде, на реальном она есть. Кроме того, Трегуб обратил внимание, что у нижней части листовки «подмыленные края», что свидетельствует об использовании программы графического монтажа.

Если говорить о движении «Желтая лента», то оно больше напоминает украинский пиар-проект по созданию видимости массового сопротивления на освобожденных Россией территориях. Большая часть операций «движения сопротивления» происходит в киберпространстве и направлено на пиар внутри самой Украины.

Telegram-канал «Рыбарь» отметил, что «Желтая лента» позиционирует себя как «движение ненасильственного гражданского сопротивления», при этом работа «сопротивления» ограничивается активностью в соцсетях, аккаунты в которых появились только 23 апреля. На страницах нет информации о руководстве, членах и штаб-квартире структуры. Подписчиков немного: в Telegram — чуть меньше трех тысяч, в Facebook и вовсе 294.

Основная масса контента — сделанные в разных городах фотографии с ленточками желтого цвета, которые должны символизировать присутствие украинского подполья. При этом часто фото сделаются в городах, где присутствие подполья принципиально не требуется. Наравне со снимками из Херсона, Мелитополя, Энергодара на канале зачем-то выкладываются фото из Ужгорода или Львова. А часто точное место съемки и вовсе невозможно определить: активисты вяжут желтые ленточки на чердаки частных домов или перила подъездов.

Информационную поддержку организации оказывает бывший глава праворадикальной националистичной организации «С14» Евгений Карась и другие украинские СМИ.

Стратегию работы «Желтой ленты» высмеяли в «Одноклассниках».

«Собрав криминальные сводки Крыма за последние недели с участием сторонников Украины, чиновники в Киеве объявили всех нарушителей порядка на полуострове своими тайными агентами — членами движения „Желтая лента“», — написано в посте одного из сообществ.

На фоне всего этого можно уверенно заявить, что «Желтая лента» — не гражданское движение, а очередной виртуальный проект органов киевской пропаганды. Организация втихую распространяет листовки в Крыму и на освобожденных территориях или пытается организовать собрания недовольных граждан, но реальной централизованной силы за ней нет. «Желтая лента» лишь элемент психологической войны для создания давления на мирное население.

Кстати, когда-то представители движения и сами признавались, что у них нет руководящей верхушки и внутренней иерархии и его ключевая черта — стихийность.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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