Общество 12 июля 2023, 12:59 Фейк: 11-летняя девочка из Новосибирской области недавно родила ребенка Минздрав Новосибирской области опроверг новость о рождении ребенка 11-летней девочкой piqsels

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Распространившееся в СМИ сообщение, что 11-летняя жительница Новосибирской области недавно стала матерью, оказалось неправдой. Минздрав региона опроверг эту информацию.

Фейк

Новость о рождении ребенка девочкой опубликовало множество пабликов и СМИ. Например, об этом сообщило издание «Подъем». Информация повлекла широкую реакцию общественности, в том числе со стороны депутатов Госдумы.

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Правда

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина сообщила в эфире радио «Комсомольская правда», что случай рождения ребенка 11-летней девочкой в регионе был, но более 10 лет назад. Однако СМИ подхватили эту историю и выдали ее за свежую.

Официальный комментарий опубликовал Минздрав Новосибирской области в своем Telegram-канале. В ведомстве указали, что ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом году в регионе не зафиксировали ни одного случая столь раннего материнства.

«Сейчас ребенок, родившийся более 10 лет назад, окончил примерно четвертый-пятый класс», — добавили в областном министерстве.

Некоторые паблики использовали фотографии непричастных к делу девочек, чтобы проиллюстрировать фейковое сообщение, написал сайт kp.ru. В одном из регионов для новости взяли снимок недавно убитой девочки, а в другом — фото онкобольного ребенка, которому собирают деньги на лечение.

Таким образом, информация, что в Новосибирской области недавно родила 11-летняя девочка, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.