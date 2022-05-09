Фейерверки в честь Дня Победы запустят на 19 площадках Москвы

Запуски салютов и фейерверков в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут сегодня на 19 парковых площадках в каждом округе Москвы. Они начнутся в 22:00.

«360» публикует список мест, где можно будет увидеть праздничный салют. Среди них — партерная часть парка Горького и Фонтанная площадь парка «Сокольники».

На центральной площади сада «Эрмитаж», в зоне отдыха «Красногвардейские пруды», на главной аллее около фонтана и площади около сцены в Таганском парке, в зоне берсо сада имени Баумана, у спуска к Шибаевскому пруду в парке «Кузьминки».

Также в список попали центральная площадь парка имени Юрия Лужкова, площадь Семьи в парке 50-летия Октября, набережная Круглого пруда в Измайловском парке, поляна со стороны Енисейской улицы в сквере по Олонецкому проезду.

Полюбоваться фейерверком можно будет также в ландшафтном парке Митино, на Большой поляне в усадьбе Воронцово, в северной части парка «Северное Тушино», с пешеходных дорожек около кафе «Парус» в парке Дружбы, на мосту влюбленных и с променада в Лианозовском парке, на поляне перед Купавенским прудом в Перовском парке, на берегу пруда в усадьбе Измайлово, а также возле пруда в усадьбе Алтуфьево.