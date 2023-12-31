31 декабря 2023, 07:29
Фейерверки отменили во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском из-за событий в Белгороде
Новогодние фейерверки отменили во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском
Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отменили праздничные фейерверки в связи с гибелью людей при обстреле украинскими боевиками в Белгороде. Об этом говорится в Telegram-каналах глав обоих городов.
«Неправильно идти на поводу у террористов и отменять новогодние мероприятия, лишая праздника наших детей. Конечно, фейерверк в такой момент неуместен, но новогодняя программа в центре города пройдет», — отметил мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.
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Он заявил: боевики добивались того, чтобы погрузить Россию в «темноту безысходности» незадолго до светлого, доброго праздника, однако не смогли «разрушить сердца и веру в правду и справедливость». Сила россиян — в «единстве и несгибаемой воле к победе», подчеркнул Брызгин. Он добавил, что жители, которые придут в новогоднюю ночь на главную площадь Петропавловска-Камчатского, увидят поздравление российских бойцов с передовой и смогут поучаствовать в записи ответного новогоднего поздравления участникам СВО.
«Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — сообщил в Telegram-канале глава города Константин Шестаков.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
В Магадане отменили новогодние гуляния.
В результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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