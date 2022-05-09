Фейерверк в честь Дня Победы сняли на видео во Владивостоке

Жители Владивостока одними из первых в стране посмотрели праздничный фейерверк в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Красочное вечернее представление можно было наблюдать на центральной площади города. Отсюда, по словам организаторов, на него открывались самые лучшие виды.

Шоу началось в 22:00. Фейерверк и праздничный артиллерийский салют в городе дали сразу с двух точек — музея «Владивостокская крепость» и возле паромной переправы, у причала № 30.

Артиллерийский салют дали над акваторией Амурского залива со стороны мыса Боброва. По традиции было выполнено 30 артиллерийских залпов, они сопровождали фейерверочные выстрелы из салютных установок 2А-85, рассказали в пресс-службе администрации Приморского края.

Обеспечивали проведение артиллерийских залпов военнослужащие одного из подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота с помощью двух гаубиц Д-30.

Праздничный артиллерийский салют также провели в еще одном городе Приморья — Уссурийске. Там артиллеристы Восточного военного округа задействовали шесть единиц 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».