Фейерверк отгремел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Видео

Ярким фейерверком завершилось празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Жители города делятся в социальных сетях кадрами салюта.

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, который расположится в Петропавловской крепости, выпустил три тысячи фейерверков, пишет topspb.tv.

Жители Северной столицы наблюдали свыше пятидесяти видов фейерверков. Купола огненных шаров в небе над Петербургом превысили в диаметре 300 метров.

Также был дан артиллерийский салют. Двенадцать 85-миллиметровых орудий Д-44 выпустили тридцать салютных залпов.

Жители города публикуют в социальных сетях кадры праздничного салюта. В комментариях люди называют фейерверк «мощным» и «лучшим в жизни».

В воскресение 26 июля по всей стране прошли парады в честь Дня ВМФ. Главный праздник состоялся в Санкт-Петербурге. На мероприятие приехал президент России Владимир Путин.