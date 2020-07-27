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    27 июля 2020, 02:15

    Фейерверк отгремел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Видео

    Валерия Шафирко

    Ярким фейерверком завершилось празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Жители города делятся в социальных сетях кадрами салюта.

    Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, который расположится в Петропавловской крепости, выпустил три тысячи фейерверков, пишет topspb.tv.

    Жители Северной столицы наблюдали свыше пятидесяти видов фейерверков. Купола огненных шаров в небе над Петербургом превысили в диаметре 300 метров.

    Также был дан артиллерийский салют. Двенадцать 85-миллиметровых орудий Д-44 выпустили тридцать салютных залпов.

    Жители города публикуют в социальных сетях кадры праздничного салюта. В комментариях люди называют фейерверк «мощным» и «лучшим в жизни».

    В воскресение 26 июля по всей стране прошли парады в честь Дня ВМФ. Главный праздник состоялся в Санкт-Петербурге. На мероприятие приехал президент России Владимир Путин.

    Новости SMI.FM