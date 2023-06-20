Общество 20 июня 2023, 02:10 Федотов день отметят 20 июня. Что можно и нельзя делать Православные отмечают Федотов день: что можно и нельзя делать 20 июня Pxhere

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Православная церковь 20 июня вспоминает мученика Феодота Анкирского. В этот день принято отмечать день Федота Урожайника. Другое название у праздника — Навозница. Такое название появилось из-за того, что раньше в этот день было принято вычищать навоз из скотных дворов. Существуют также народные приметы на 20 июня, отметил «Царьград».

Приметы

В этот день много примет связано с погодой. Например, если на улице тепло, то стоит ждать хорошего урожая ржи. Если же в день Федота пошел дождь, то колос будут плохо наливаться.

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Отсутствие росы ночью является предвестником дождя. Также его сулит определенное поведение голубей. Так, дождь следует ожидать, если эти птицы в ясную погоду ищут укрытия.

А хорошую погоду сулит громкое вечернее квакание лягушек.

Что можно делать в Федотов день

В Федотов день на Руси начинали купаться. Рыбаки в этот день первую пойманную рыбу опускали обратно в водоем, чтобы был удачным улов.

В этот день стоит благодарить судьбу, вспоминать счастливые моменты, а также радоваться мелочам.

Что нельзя делать в Федотов день

А вот ссориться и ругаться в Федотов день нельзя. Также в этот день не принято делиться своими планами, поскольку, как считалось, тогда они не сбудутся. Кроме того, чтобы не навлечь на себя несчастье в Федотов день нельзя жаловаться на судьбу.

Также нельзя признаваться в любви, приглашать на свидание, делать предложение и свататься.