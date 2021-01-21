Федора Емельяненко положили в коронавирусную больницу в Москве

Информации о диагнозе и состоянии здоровья спортсмена пока нет.

В ноябре прошлого года Федор Емельяненко заявил, что на фоне пандемии коронавируса может завершить спортивную карьеру, так как из-за ограничений проводить соревнования нельзя.

За все время пандемии в России выявили 3 655 839 случаев COVID-19 в 85 регионах. Жертвами болезни стали 67 832 человека.

В последнее время эпидемическая ситуация постепенно начала стабилизироваться. В РФ началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты открылись во всех регионах. Власти планируют вакцинировать более 68 миллионов сограждан. Этого количества будет достаточно, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

С 22 января власти Москвы отменят некоторые ковидные ограничения. В столице откроются музеи и библиотеки, а в театры и кино будут пускать больше зрителей.