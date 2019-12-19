Федор Емельяненко поможет людям с раком крови

На следующей неделе регистр доноров войдут Федор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и тренер Владимир Воронов.

Костный мозг отвечает за обновление крови в организме, поэтому он необходим пациентам с раком мозга. С 2013 года Русфонд работает над регистром доноров костного мозга в России. Фонд попросил Федора Емельяненко стать донором.

«Костный мозг можно сдать обычно в крупных учреждениях федеральных центров. Чтобы человеку из небольшого городка или деревни туда добраться, нужно потратить время и деньги. Поскольку у нас нет специального закона, работодатель выходной донору не предоставляет, и проезд никто не компенсирует. Еще глобальная проблема — малое количество трансплантационных, которые работают со 100% загруженностью», — пояснил врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов.