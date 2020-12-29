Федермессер сообщила о росте помощи фондам в период пандемии
Член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила об увеличении объема помощи благотворительным фондам в России в период пандемии коронавируса, информирует РИА ФАН.
«Я очень благодарна донорам. В начале пандемии многие фонды стали говорить, что им тоже нужна поддержка. Я так на это злилась: как так можно? Когда у всех трудности, фонды должны сцепить зубы и работать. Опыт показал, что я была права», — пояснила волонтер.
Федермессер отметила, что люди переводили средства, чтобы помочь и сдавали кровь. Помимо прочего, в рамках дополнительно выделенных пожертвований проекту ОНФ «Регион заботы» для организации получилось закупить и доставить 40 тысяч единиц масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты.