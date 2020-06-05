Федерация мигрантов РФ поддержала идею с мобильным приложением для приезжих

«Идея заключалась в том, что мигрант часто теряет статус, получает штрафы и имеет проблемы из-за того, что он что-то забывает», — обратил внимание Коженов.

По его словам, благодаря приложению можно будет убить сразу двух зайцев. Во-первых, мигранты не будут ничего забывать, а во-вторых, их можно будет отслеживать по геолокации. По мнению специалиста, это поможет приблизить отмену миграционного учета.

«Если говорить о том, нужно ли мигрантам правильное и грамотное мобильное приложение — да, нужно», — подытожил собеседник информагентства.