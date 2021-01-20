Федерация еврейских общин Украины попросила не устанавливать монумент Петлюре
Члены Федерации еврейских общин Украины отправили властям Полтавы письмо с просьбой не устанавливать монумент военному и политическому деятелю, националисту Симону Петлюре, информирует радио «Говорит Москва».
Накануне в городе запустили архитектурный конкурс на возведение постамента. Руководство Полтавы хочет приурочить установку памятника к 100-летию завершения «Украинской народной революции 1917–1921 годов».
Представитель Федерации еврейских общин страны от Полтавы, раввин Йосеф Сегаль заявил, что хочет в скором времени получить ответ на обращение.
«У нас разговор был об этом. Мы письмо писали. Я должен узнать, есть ли там ответ», — подчеркнул он.
В настоящий момент конкретные сроки возведения объекта не называются. Результаты конкурса станут известны в июне текущего года.