Федерация еврейских общин Украины попросила не устанавливать монумент Петлюре

Накануне в городе запустили архитектурный конкурс на возведение постамента. Руководство Полтавы хочет приурочить установку памятника к 100-летию завершения «Украинской народной революции 1917–1921 годов».

Представитель Федерации еврейских общин страны от Полтавы, раввин Йосеф Сегаль заявил, что хочет в скором времени получить ответ на обращение.

«У нас разговор был об этом. Мы письмо писали. Я должен узнать, есть ли там ответ», — подчеркнул он.

В настоящий момент конкретные сроки возведения объекта не называются. Результаты конкурса станут известны в июне текущего года.