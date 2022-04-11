Федерация бокса России отправила 30 грузовиков с гумпомощью на Украину

Члены Федерации бокса России отправили гуманитарную помощь мирным жителям Украины и беженцам Донбасса. В конце марта активисты создали оперативный штаб и запустили горячую линию по сбору продуктов и вещей первой необходимости. Меньше чем за две недели к отправке подготовили 30 фур.

Загружать фуры помогали сами боксеры, тренеры и просто неравнодушные люди.

«Быстренько организовали такой штаб — помещение, наладили работу. Боксерам, знаете, трудно отказать», — сказал боксер, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев.

Среди отправленных продуктов — крупы, вода, сахар, консервы, медикаменты — список немаленький. Присоединиться к акции можно, позвонив по телефону: 8 (800) 600-28-24. Также с помощью горячей линии люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить и юридические консультации.

Сейчас была отправлена только первая партия гумпомощи. В планах — отправить 100 машин с гуманитаркой, боксеры приглашают каждого вступить в ряды волонтеров, оказав любую посильную поддержку. Желающие присоединиться к акции могут связаться с Федерацией бокса по горячей линии или заполнить форму на сайте бокспомогает.рф.