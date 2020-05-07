Федерация бокса поднимет в небо полотно с Жуковым на 9 Мая

«Этой акцией мы хотим поздравить наших уважаемых ветеранов, сказать им спасибо за мирное небо над головой. Великая Отечественная война была самой трудной и жестокой из всех войн XX века. И победа в этой войне досталась нам с потом и кровью. Поэтому память о подвиге советских людей, стойкости и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, освободивших мир от фашистских захватчиков, не должна быть забыта», — пояснил Умар Кремлев, глава Федерации бокса России.

На данный момент для запуска воздушного шара рассматривается площадка в центре города. Организаторы специально не называют ее, чтобы избежать массового скопления людей. Подъем шара с гигантским полотном в воздух намечен на 18:00, если не изменятся погодные условия.

Аналогичные акции Федерация бокса России проведет еще в 18 городах России. Портреты везде будут разные.