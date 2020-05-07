    07 мая 2020, 15:15

    Федерация бокса поднимет в небо полотно с Жуковым на 9 Мая

    Анастасия Кременчугская

    Федерация бокса России поднимет над Екатеринбургом полотно с изображением маршала Георгия Жукова. Оно будет размером с дом. Держать над землей его будет воздушный шар. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Этой акцией мы хотим поздравить наших уважаемых ветеранов, сказать им спасибо за мирное небо над головой. Великая Отечественная война была самой трудной и жестокой из всех войн XX века. И победа в этой войне досталась нам с потом и кровью. Поэтому память о подвиге советских людей, стойкости и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, освободивших мир от фашистских захватчиков, не должна быть забыта», — пояснил Умар Кремлев, глава Федерации бокса России.

    На данный момент для запуска воздушного шара рассматривается площадка в центре города. Организаторы специально не называют ее, чтобы избежать массового скопления людей. Подъем шара с гигантским полотном в воздух намечен на 18:00, если не изменятся погодные условия.

    Аналогичные акции Федерация бокса России проведет еще в 18 городах России. Портреты везде будут разные.