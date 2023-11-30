Общество 30 ноября 2023, 16:44 «ФедералПресс»: жители Нижнего Новгорода смогут встретиться с Дедом Морозом 29 декабря

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«ФедералПресс» рассказал, когда жители Нижегородской области смогут встретиться с главным новогодним волшебником. Его поезд прибудет в регион 28 декабря.

Первой остановкой станет Арзамас. На следующий день Дед Мороз отправится в Нижний Новгород и Дзержинск.

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Зимний волшебник начал свое путешествие по России 11 ноября. В общей сложности он посетит 65 больших и малых городов.