«ФедералПресс» выяснил, какие новости россияне читают чаще всего | 360°

Общество 31 октября 2022, 11:23 «ФедералПресс» выяснил, какие новости россияне читают чаще всего Опрос показал, что 37% россиян чаще всего читают новости про спецоперацию piqsels

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Издание «ФедералПресс» провело опрос и выяснило, какими новостями российские граждане интересуются чаще всего. Больше всего опрошенных ( 37%) рассказали, что читают новости о спецоперации на Украине.

Примерно 36% респондентов интересны новости об экономике в России и в мире. Еще 19% признались, что не читают новости совсем.

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«37% опрошенных заявили, что сейчас их интересуют новости про спецоперацию, еще 36% респондентов интересуются, что происходит с экономикой в стране, а 19% россиян заявили, что не читают новости», — говорится в сообщении издания.

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В опросе подчеркивается, что 4% российских граждан предпочитают читать новости зарубежных изданий. Около 4% интересуются новостями о звездах и шоу-бизнесе, чтобы отвлечься.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что более 50% россиян не хотели бы переезжать в другие страны. При этом около 9% респондентов заявили, что хотели бы перебраться в Испанию, Италию или США.