Общество 07 апреля 2023, 15:36 «ФедералПресс»: вербу после праздника можно отнести к водоему

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Праздник Входа Господня в Иерусалим, известный как Вербное воскресенье, отмечается в этом году 9 апреля. О том, что можно и нельзя делать с вербой, сообщил «ФедералПресс».

Веточки вербы следует поставить в вазу без воды и разместить у икон. Не стоит выбрасывать вербу в мусорное ведро, лучше отнести веточки к воде и пустить их по течению.

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Отмечается, что вербу также можно отнести в храм, где ее сожгут во время чтения молитв.