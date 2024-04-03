Общество 03 апреля 2024, 16:39 «ФедералПресс»: в случае наводнения необходимо с документами добраться до пункта сбора самым коротким путем

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Если вам поступил сигнал о наводнении, необходимо в короткие сроки собрать все документы, ценности и еду и дойти самым коротким маршрутом до пункта сбора. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Ранее СМИ писали, что в России в зоне подтопления оказались около четырех тысяч населенных пунктов. Например, в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за таяния снега.

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Если же вода подступила к дому внезапно, спасательные службы рекомендуют с вещами и документами подняться на крышу и оттуда подавать сигнал бедствия. В дневное время суток подойдет яркая ткань, а ночью — световой сигнал.