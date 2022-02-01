«ФедералПресс» узнал, может ли страхование жилья стать «вторым ОСАГО»

Ежегодно в каждом регионе России происходят тысячи пожаров. Люди теряют свои дома, но при этом по-прежнему мало кто из россиян страхует жилье. «ФедералПресс» спросил экспертов, почему так происходит и могут ли сделать страхование жилья обязательным, как ОСАГО.

«Охват недвижимости страхованием пока невысокий. Самое большое проникновение — в регионах с высокой долей дорогостоящей недвижимости (Москва, Петербург и области, Краснодарский край), а в регионах даже с частыми стихийными бедствиями доля застрахованного жилья не превышает 15–20%», — рассказывает эксперт по страхованию Артем Искра.

Люди не хотят оформлять страховку из-за дороговизны. Кроме того, многие считают, что беда их не коснется.

Обсуждение того, чтобы сделать страхование жилья обязательным, ведется давно. Однако скорее всего этого не произойдет в ближайшее время: такие меры требуют переписывания многих законов, вплоть до Конституции. Кроме того, они с большой вероятностью вызовут недовольство в обществе.

«Это могло бы вызвать значительное недовольство населения, поскольку было бы воспринято как очередной налог», — пояснила доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат наук Оксана Васильева.