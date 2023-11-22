Общество 22 ноября 2023, 14:49 «ФедералПресс»: сортировка отходов дает возможность получить призы от известных брендов

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Переход на экологичный образ жизни позволяет сделать вклад в благополучие планеты. Однако это движение имеет и другие плюсы, рассказал «ФедералПресс».

Так, сортировка отходов — способ получить подарки от известных брендов. Достаточно сдать раздельно собранный мусор в экоцентр, подтвердив фотографией свое участие на сайте акции.

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В Подмосковье, например, запущен проект с фандоматами. Программа предусматривает обмен вторсырья на специальные баллы или скидки на коммунальные платежи.