Общество 11 января 2024, 15:32 «ФедералПресс»: родившиеся в богатстве люди более лояльны к беднякам

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Американские психологи провели исследования и выяснили, кто более лоялен к бедной прослойке населения: рожденные в богастве или самостоятельно заработавшие свой капитал. Об этом сообщило «ФедералПресс».

В обществе принято считать, что те, кто сам сколотил состояние, помнят, как начинали, и поэтому более состадательны к беднякам. Но, как добавил «МК в Питере», на самом деле эмпатичнее оказались люди, у которых богатство было от рождения.

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