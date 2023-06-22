Общество 22 июня 2023, 13:14 «ФедералПресс»: резюме должно быть лаконичным и структурированным

Читать 360tv в

Хорошо составленное резюме является залогом успеха при поиске работы. О том, как правильно его составить, сообщил «ФедералПресс».

Резюме обязательно должно быть лаконично и структурировано. Важные элементы в виде желаемой должности и зарплаты следует выделить жирным шрифтом, такой размеченный документ будет визуально легче восприниматься.

Реклама

Кроме того, в резюме необходимо рассказать об опыте на предыдущем месте работы и кратко описать свою роль в рабочем процессе.