«ФедералПресс» рассказал, как получить ИНН физлицу в Петербурге | 360°

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«ФедералПресс» рассказал, как получить ИНН физлицу в Петербурге

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Чтобы встать на учет в налоговом органе, петербуржцам потребуется список документов. Какие документы нужны, рассказал «ФедералПресс».

В первую очередь в налоговую нужно принести удостоверение личности (паспорт) и заявление о постановке на учет, заполненное по форме. При этом, если ИНН выдается повторно, нужно предоставить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

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Подать заявление можно в отделении МФЦ.

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