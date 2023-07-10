10 июля 2023, 13:45
«ФедералПресс»: работа занимает все время у 37% россиян
Более трети россиян стали работать больше, они сосредоточены на задачах даже в свое личное время, о чем заявили 37% респондентов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на собственное исследование.
Опрос показал, что еще 33% респондентов работают в том графике, который устанавливают сами. А 22% опрошенных — в том, который назначило начальство. Наконец, 8% россиян пожаловались на снижение рабочей нагрузки.
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