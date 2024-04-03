Общество 03 апреля 2024, 16:41 «ФедералПресс»: православным верующим не рекомендуют ходить на кладбище за неделю перед праздником Пасхи

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В православии нет строгих ограничений по поводу того, когда нельзя посещать кладбище, однако некоторые периоды все же не стоит игнорировать, а прислушаться к советам предков. Об этом написал «ФедералПресс».

Неделю до Пасхи верующие со скорбью вспоминают страдания Иисуса Христа и готовятся встречать Светлое Воскресение. В это время не рекомендуется ходить на кладбище. Также нежелательным считается поход на Троицу, когда празднуется день рождения Церкви. Заупокойные молитвы в этот день из богослужений исключаются.

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Принято навещать родных на кладбище в День похорон и дни поминовения после смерти — третий, девятый, сороковой. Также хорошо это делать в дни рождения, на годовщину смерти и другие памятные дни умерших.