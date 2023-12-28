Общество 28 декабря 2023, 17:33 «ФедералПресс»: пиротехнику следует покупать только в специализированных магазинах

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Запуск салютов — традиционный атрибут новогодних праздников. Однако порой яркие шоу заканчиваются травмированием. Как избежать такой ситуации, рассказал «ФедералПресс».

Россиянам посоветовали приобретать фейерверки исключительно в специализированных магазинах. Пиротехника, представленная в необорудованных помещениях, ларьках и автомобилях, может быть опасной для жизни.

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Что касается правил безопасности при использовании декоративных огней, необходимо внимательно читать инструкцию на упаковке. Не нужно приближаться к пиротехнике, если она не сработала. За бракованный товар продавец обязан вернуть деньги.