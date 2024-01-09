Общество 09 января 2024, 12:29 «ФедералПресс»: перед передариванием подарка нужно убедиться в отсутствии на нем личных надписей

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Нет ничего плохого в том, чтобы найти для ненужного подарка человека, которому он точно подойдет. Для передаривания даже придумали специальное название — регифтинг, сообщило «ФедералПресс».

Однако перед тем, как вручить ненужный подарок другому человеку, нужно убедиться, что на нем нет надписей или других персональных отметок. Кроме того, не стоит лениться: лучше выбрать для презента новую упаковку.

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Наконец, чтобы не проколоться, лучше отложить передаривание хотя бы на полгода. А также обязательно записать всех, кто присутствовал при первом вручении.

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