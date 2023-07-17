Общество 17 июля 2023, 14:46 «ФедералПресс»: на даче нужно поставить бочки с песком и водой на случай пожара

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На дачах и садовых участках нередко случаются пожары, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать все меры предосторожности и поставить, а территории бочки с песком и водой. Об этом сообщило «ФедералПресс».

Не стоит курить в постели и накрывать электроприборы пледами или другими таканями. Кроме того, нужно быть очень внимательным к печному оборудованию, регулярно его проверять и вовремя обслуживать. Кроме того, важно следить за участком. Косить сухую траву, забетонировать площадку мангальной зоны и соблюдать технику безопасности при курении.

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